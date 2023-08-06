Происшествия 06 августа 2023, 14:26 Прокуратура взяла под контроль ситуацию с пожаром в Дмитрове Прокуратура Подмосковья: в Дмитровском городском округе загорелся магазин РИА «Новости»

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Пожар в деревне Синьково Дмитровского городского округа произошел в магазине спортивных товаров. Но есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве заявили, что огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. Тушением пожара занимаются прибывшие на место спасатели.

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Дмитровская городская прокуратура проконтролирует все обстоятельства произошедшего, а также проведет проверку по факту пожара. Причины возникновения огня установит пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в социальных сетях появилось видео с места возгорания. На кадрах можно увидеть, как над зданием поднимается густой черный дым. О пострадавших и погибших информация пока не поступила.