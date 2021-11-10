Прокуратура взяла под контроль проверку аварии с Еленой Сафоновой

Проверку по факту столкновения трех автомобилей на проспекте Мира взяла под свой контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы. Фотографии с места аварии появились в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, при столкновении пострадали два человека, в том числе 21-летняя предполагаемая виновница аварии. С различными травмами пострадавших доставили в больницы города.

Сегодня стало известно, что серьезные травмы после аварии на проспекте Мира получила актриса Елена Сафонова. Когда она ехала по крайней левой полосе, навстречу ее машине вылетел автомобиль BMW. После столкновения пострадавшую артистку и девушку-водителя из второй машины доставили в больницу.

По данным Telegram-канала «112», за устроившей аварию иномаркой числится 70 неоплаченных штрафов, большая часть из которых приходится на нарушение скоростного режима. В момент столкновения за рулем находилась Маргарита Рафальская.

По данным источника «360», у госпитализированной Елены Сафоновой после аварии врачи диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, перелом руки, а также несколько внутренних травм.