Происшествия 13 августа 2023, 13:31 Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Раменском Раменская прокуратура проконтролирует установление причин пожара на складе

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Сотрудники Раменской городской прокуратуры взяли под контроль установление обстоятельств возгорания на складе с удобрениями, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства. Правоохранители отметили, что причины ЧП выяснят по итогам проведения пожарно-технической экспертизы.

«Около 12 часов дня произошло возгорание пластиковых поддонов на территории производственно-складского комплекса», — уточнили в прокуратуре.

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Сообщение о пожаре поступило 13 августа в 11:53. Пламя охватило 1800 квадратных метров склада с удобрениями на четвертом километре Донинского шоссе в Раменском. Местные жители сообщили, что столб черного дыма было видно далеко от места ЧП.

К тушению пожара привлекли более 70 человек и 26 единиц техники, рассказали в МЧС. Сотрудники отметили, что существует риск распространения огня на соседнее складское помещение. На место прибыла мобильная лаборатория — специалисты будут проводить замеры воздуха на предмет превышения ПДК (предельно допустимой концентрации — прим. ред.) вредных веществ.