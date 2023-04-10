Происшествия 10 апреля 2023, 16:31 Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в Нахабине Прокуратура Красногорска взяла под контроль расследование пожара в Нахабине

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Прокуратора Красногорска взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара на складе запчастей в поселке Нахабино. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Московской области.

«Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — заявили в прокуратуре.

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Пожар на складе запчастей на улице Панфилова в Нахабине начался около 15:00, на место прибыли пожарные и скорая помощь. О пострадавших не сообщалось.

Следственного отдела СК России по Красногорску также начала проверку по факту происшествия, осуществив выезд на место ЧП, отмечало ведомство в Telegram-канале.

Источник «360» в экстренных службах заявил, что предварительной причиной пожара стал взрыв кислородного баллона.