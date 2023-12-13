Происшествия 13 декабря 2023, 13:29 Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в московской конюшне Московская прокуратура установит причины пожара в конюшне «Волшебный лес»

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Московская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств пожара в конюшне «Волшебный лес» на Лосином острове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар начался сегодня на рассвете в нежилом одноэтажном здании конюшни. В ней находились 20 животных и сторож, который и сообщил о начавшемся возгорании.

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«Площадь пожара составила около ста квадратных метров», — отметили в прокуратуре.

По предварительным данным, в огне погибло 16 лошадей. Выжило только четыре.

Сотрудники ведомства взяли на контроль расследование происшествия. О причинах пожара пока не известно, специалистам потребуется экспертиза. Работники конюшни уверены, что имел место умышленный поджог.