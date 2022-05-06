Прокуратура взяла на контроль расследование крупного ДТП с участием блогера Некоглая

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ночной массовой аварии в центре Москвы около метро «Белорусская». В ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали.

Porsche Panamera, Kia Rio и «Газель» столкнулись примерно в 01:30 на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная. По предварительной информации, 31-летний водитель каршерингового Kia проехал перекресток на красный свет и столкнулся с двумя автомобилями. С травмами госпитализировали трех пассажиров Kia Rio и 23-летнего водителя Porsche. Водитель Kia погиб на месте.

Ранее стало известно, что одним из участников аварии был стример Некоглай (Николай Лебедев). Он сообщил, что получил сотрясение мозга. Также пострадал находившийся с блогером в машине боец ММА Асхаб Магомедов. В Сети появилось видео с места аварии.

Прокуратура контролирует «ход проведения проверочных мероприятий и принятие процессуального решения по факту ДТП». отметили в ведомстве.