06 августа 2023, 20:40
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели сбитого иномаркой ребенка в Москве
Прокуратура: личность насмерть сбившего ребенка в Москве водителя Skoda устанавливается
Прокуратура Северного административного округа Москвы взяла на контроль установление обстоятельств аварии на Кронштадтском бульваре. Там белая Skoda Yeti насмерть сбила ребенка и скрылась с места ДТП, напомнили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
«Установление личности скрывшегося водителя, а также его привлечение к установленной законом ответственности находится на контроле», — указали в прокуратуре.
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По предварительным данным, автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места происшествия. Мальчик погиб на месте.
В департаменте транспорта Москвы сообщили, что авария произошла в районе дома № 37. Возраст пострадавшего пешехода в ведомстве не уточнили.
Источник «360» отмечал, что полиция разыскивает нарушителя. По предварительным данным, лихач поехал по Ленинградскому шоссе в сторону Подмосковья.
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Москва 2023
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