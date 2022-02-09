Прокуратура выяснит причины схода с путей грузового вагона в Ленинградской области

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после схода с путей грузового вагона в районе станции Котлы-1 в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это случилось утром 9 февраля. Две колесные пары тележки вагона сошли с путей при перестановке группы 17 вагонов с погрузо-выгрузочного пути на путь общего пользования. При происшествии никто не пострадал.