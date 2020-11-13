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    13 ноября 2020, 14:08

    Прокуратура выяснит причины пожара в электричке в Ленобласти

    Дарья Морозова

    Прокуратура выясняет причины пожара, который произошел в электричке, следовавшей из Санкт-Петербурга в Белоостров. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской транспортной прокуратуры.

    По данным ведомства, возгорание началось из-за замыкания. На станции оборвался контактный провод и упал на крышу электропоезда. В результате задымилась крыша вагона.

    В результате происшествия никто не пострадал, пассажиров сразу же эвакуировали.