13 ноября 2020, 14:08
Прокуратура выяснит причины пожара в электричке в Ленобласти
Прокуратура выясняет причины пожара, который произошел в электричке, следовавшей из Санкт-Петербурга в Белоостров. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, возгорание началось из-за замыкания. На станции оборвался контактный провод и упал на крышу электропоезда. В результате задымилась крыша вагона.
В результате происшествия никто не пострадал, пассажиров сразу же эвакуировали.