facebook_pixel
    07 мая 2021, 22:18

    Прокуратура выяснит обстоятельства гибели четырех человек на пожаре в Мытищах

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    При пожаре в Мытищах погибли четыре человека, еще один пострадал. Установлением причин и обстоятельств случившегося займется прокуратура Московской области.

    Число пострадавших в результате возгорания на улице 3-ей Новой уточнил заместитель мытищинского городского прокурора Александр Соловьев.

    «Четыре человека погибли, один пострадал», — подчеркнул он.

    Соловьев напомнил, что надзорный орган организовал проверку по факту пожара в сварочном цеху. Загорелось нежилое двухэтажное здание. Каркасно-металлическая постройка была обшита сэндвич-панелями.

    Когда прибыли первые пожарные подразделения, огонь полыхал на 20 квадратных метрах внутри помещения. Снаружи горел легковой автомобиль.

    Пожар распространился. Локализовали его на 225 «квадратах». В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 11 единиц техники.

    «В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — заключил Александр Соловьев.