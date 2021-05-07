Прокуратура выяснит обстоятельства гибели четырех человек на пожаре в Мытищах

При пожаре в Мытищах погибли четыре человека, еще один пострадал. Установлением причин и обстоятельств случившегося займется прокуратура Московской области.

Число пострадавших в результате возгорания на улице 3-ей Новой уточнил заместитель мытищинского городского прокурора Александр Соловьев. «Четыре человека погибли, один пострадал», — подчеркнул он. Соловьев напомнил, что надзорный орган организовал проверку по факту пожара в сварочном цеху. Загорелось нежилое двухэтажное здание. Каркасно-металлическая постройка была обшита сэндвич-панелями. Когда прибыли первые пожарные подразделения, огонь полыхал на 20 квадратных метрах внутри помещения. Снаружи горел легковой автомобиль. Пожар распространился. Локализовали его на 225 «квадратах». В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 11 единиц техники. «В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — заключил Александр Соловьев.