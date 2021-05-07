Прокуратура выяснит обстоятельства гибели четырех человек на пожаре в Мытищах
При пожаре в Мытищах погибли четыре человека, еще один пострадал. Установлением причин и обстоятельств случившегося займется прокуратура Московской области.
Число пострадавших в результате возгорания на улице 3-ей Новой уточнил заместитель мытищинского городского прокурора Александр Соловьев.
«Четыре человека погибли, один пострадал», — подчеркнул он.
Соловьев напомнил, что надзорный орган организовал проверку по факту пожара в сварочном цеху. Загорелось нежилое двухэтажное здание. Каркасно-металлическая постройка была обшита сэндвич-панелями.
Когда прибыли первые пожарные подразделения, огонь полыхал на 20 квадратных метрах внутри помещения. Снаружи горел легковой автомобиль.
Пожар распространился. Локализовали его на 225 «квадратах». В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 11 единиц техники.
«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — заключил Александр Соловьев.