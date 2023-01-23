Происшествия 23 января 2023, 09:03 Прокуратура возобновила дело против экс-депутата, сбившего ребенка в Татарске Прокуратура сообщила о возобновлении дела против экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка

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Уголовное дело в отношении 67-летнего бывшего депутата, который сбил шестилетнего ребенка в Татарске, отправили на новое рассмотрение. До этого дело прекратили в связи с примирением сторон. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Мировой судья первого судебного участка Татарского района вынес представление о прекращении дела об оставлении в опасности (часть 1 статьи 125 УК РФ) в конце декабря. Депутат Сергей Мамонтов сбил ребенка в октябре 2022 года и покинул место происшествия. Татарский райсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора на постановление о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон. Однако Татарская межрайонная прокуратура не согласилась с решением и внесла представление о его отмене.

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После аварии региональное отделение партии «Единая Россия» исключило депутата из своих списков, отметив, что его поступок вызывает «недоумение и отвращение». Мамонтова арестовали на следующий день. Он признал вину.

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