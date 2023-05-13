Происшествия 13 мая 2023, 21:41 Прокуратура возбудила дело после гибели рабочего при обрушении здания в Москве Уголовное дело заведено из-за гибели рабочего при обрушении здания в центре Москвы Прокуратура Москвы

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Тверская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении в историческом здании в тверском районе Москвы. Оно будет расследоваться по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель человека, сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

«В результате обрушения перекрытий третьего этажа здания и нарушения ответственными лицами требований техники безопасности, не обеспечивших безопасные условия труда, погиб 38-летний рабочий, 36-летний рабочий — госпитализирован в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.

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Расследование находится на контроле столичной прокуратуры.

Происшествие случилось в субботу, 13 мая. В городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в Большом Черкасском переулке рухнули перекрытия. Обрушение произошло на втором этаже здания. Изначально сообщалось о двух пострадавших, но позже один из них умер.

Усадьба «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» на сегодня является единственной боярской усадьбой Китай-города, сохранившейся с XVIII века. Во дворе находится каменный главный дом. Комплекс в данное время находится на реконструкции.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку по факту гибели рабочего при обрушении перекрытий при проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте в Большом Черкасском переулке в Москве. Следственный комитет Москвы инициировал доследственную проверку по факту происшествия.