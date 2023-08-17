Происшествия

17 августа 2023, 19:29

Прокуратура Волгограда начала проверку после гидроудара на сетях

Читать 360tv в

Из-за гидроудара три района Волгограда остались без горячей воды. В связи с этим прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На данный момент представители прокуратуры проверяют исполнение требований закона в сфере водоснабжения. После проверки будут приняты соотвествующие меры.

Реклама

Ранее стало известно, что из-за гидроудара затопило поселок Нижний Тракторный.

Реклама

Реклама