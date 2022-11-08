Прокуратура Владивостока займется информацией об издевательствах над животными в цирке | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 22:52 Прокуратура Владивостока займется информацией об издевательствах над животными в цирке

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Жительница Владивостока обнаружила эпизоды издевательства над животными в местном государственном цирке. Женщина планирует обратиться в прокуратуру, сообщил «Восток-Медиа».

Женщина рассказала, что медведей и собак держали в маленьких деревянных ящиках с решеткой. Животные издавали жалобные звуки.

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Она попыталась выяснить причины случившегося у дрессировщиков, однако они отказались от разговора. Зоозащитница отметила, что из клеток животных сильно пахло экскрементами.

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