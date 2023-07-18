Происшествия 18 июля 2023, 13:56 Прокуратура в Москве начала проверку после происшествия на станции МЖД Матвеевская Прокуратура в Москве начала проверку после происшествия с рельсом на станции Матвеевская Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

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В Москве состав, перевозивший рельсы, повредил конструкции на платформе железнодорожной станции Матвеевская. По факту произошедшего межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее появились кадры, на которых поезд вез рельсы на перегоне Москва Киевская — Очаково. Однако одна из них во время транспортировки съехала и встала поперек вагона, разламывая все на своем пути.

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В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. Следователи и криминалисты осматривают место и устанавливают ущерб.

Кроме того, СК проводит проверку из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.