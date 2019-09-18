  • Священник нарушил права ребенка при грубом крещении в Гатчине — прокуратура

    18 сентября 2019, 18:15

    Андрей Иванов

    Гатчинский священник чуть не утопил ребенка в купели и нанес ему травмы во время таинства крещения. Прокуратура в результате проверки выявила в грубых действиях священнослужителя нарушения прав несовершеннолетнего.
    Священник нарушил права ребенка при грубом крещении в Гатчине — прокуратура

    «Действия священнослужителя, повлекли грубое нарушение предусмотренных международным правом, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами прав несовершеннолетнего», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленинградской области.

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    В надзорном ведомстве также добавили, что в адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

    Инцидент с грубым крещением произошел в Мариенбургском покровском храме в Гатчине в августе. Священник Фотий Нечепоренко резко, со всего размаху окунал малыша в купель, не отдавал его матери. Мальчик получил ссадины и ушибы.

    Как рассказала мать ребенка, во время инцидента священник начал объяснять всем присутствующим, что прекрасно знает, что делает и заявил, что годовалый ребенок слишком взрослый для таинства — крестить надо младенцев, так как с ними проще.

    Ранее секретарь Гатчинской Епархии отец Владимир Глазунов сообщил, что до окончания разбирательств отцу Фотию запретили проводить богослужения и обряды таинств.