Гатчинский священник чуть не утопил ребенка в купели и нанес ему травмы во время таинства крещения. Прокуратура в результате проверки выявила в грубых действиях священнослужителя нарушения прав несовершеннолетнего.

«Действия священнослужителя, повлекли грубое нарушение предусмотренных международным правом, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами прав несовершеннолетнего», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленинградской области.

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В надзорном ведомстве также добавили, что в адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Инцидент с грубым крещением произошел в Мариенбургском покровском храме в Гатчине в августе. Священник Фотий Нечепоренко резко, со всего размаху окунал малыша в купель, не отдавал его матери. Мальчик получил ссадины и ушибы.

Как рассказала мать ребенка, во время инцидента священник начал объяснять всем присутствующим, что прекрасно знает, что делает и заявил, что годовалый ребенок слишком взрослый для таинства — крестить надо младенцев, так как с ними проще.

Ранее секретарь Гатчинской Епархии отец Владимир Глазунов сообщил, что до окончания разбирательств отцу Фотию запретили проводить богослужения и обряды таинств.