Прокуратура установит причины и обстоятельства пожара на складе Ozon в Подмосковье

Проверку для установления причин и обстоятельств возникновения пожара на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра проведет прокуратура Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки сотрудники Истринской городской прокуратуры установят причины и обстоятельства пожара, а также оценят действия работников, отвечающих за пожарную безопасность.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

Пожар на складе Ozon начался после полудня в среду, 3 августа. По данным МЧС, пламя распространилось на площади 35 тысяч квадратных метров. В помещении обрушились кровля и часть стены. Эвакуировали более тысячи сотрудников склада.

В пресс-службе МЧС заявили, что тушение осложняет конструкция здания. Из-за обрушившейся кровли в помещение поступил чистый воздух, что привело к быстрому распространению пламени. Сейчас тушением пожара занимаются более 80 человек и 25 единиц техники. В ближайшее время группировку сил увеличат. К месту происшествия вылетел вертолет Ка-32.