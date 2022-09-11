Прокуратура Тувы взяла на контроль дело об использовании пиротехники в день города | 360°

Эксклюзив 11 сентября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

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Viber Прокуратура Тувы взяла на контроль дело об использовании пиротехники в день города Прокуратура Тувы проверит организацию Дня города в Кызыле на технику безопасности РИА «Новости»

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Сотрудники прокуратуры Тувы организовали проверку по факту нарушений, допущенных при использовании пиротехники во время Дня города Кызыла. Об этом «360» сообщили представители ведомства.

Праздничные мероприятия состоялись 10 сентября. В рамках Дня города запустили салюты.

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Однако красочное зрелище омрачилось неприятными последствиями. Часть залпов пошла не по плану: пиротехника полетела в толпу, собравшуюся на набережной Енисея. Пострадали несколько человек. О причинах неудачного запуска пока неизвестно.

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Организацию и проведение салюта доверили ООО «Большой праздник». Это подрядчик по муниципальному контракту с Департаментом культуры мэрии Кызыла.

Прокурор города Павел Насс лично приехал на место неудачного запуска салюта.

Ведомство проверит соблюдение требований безопасности при проведении массового мероприятия. Распоряжение отдал прокурор республики Тыва Сергей Дябкин. После проверки примут необходимые меры реагирования.

Ситуацию на контроль взяли и представители следственных органов. Они проводят процессуальную проверку. Их работу контролирует прокуратура республики.

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