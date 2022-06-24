Прокуратура ЦАО взяла на контроль расследование аварии в Хамовниках

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, из-за чего врезался в дом на Зубовском бульваре. Расследование дела взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа, сообщила и. о. руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Анастасия Анфиногенова.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств для принятия процессуального решения по факту ДТП в центре столицы», — сказала она.

Рано утром 24 июня водитель иномарки не справился с управлением и врезался в стену жилого дома на Зубовском бульваре. В результате аварии автомобиль загорелся. По предварительной информации, пострадали восемь человек. Двое погибли, шестеро госпитализированы.

В интернет попали видеозапись момента аварии и фотографии автомобиля. Бабушка одной из пассажирок автомобиля рассказала «360» о ее состоянии, а в Минспорта назвали имя мужчины, который вытащил пострадавших из горящей иномарки.