Прокуратура Татарстана начала проверку ситуации с проволокой в хлебе

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить, как в булке хлеба оказалась проволока. Железкой чуть не подавилась маленькая девочка.

Как сообщает inkazan.ru, родители девочки не растерялись и сумели достать проволоку из горла ребенка. В течение некоторого времени из горла шла кровь, но сейчас жизни и здоровью девочки угрозы нет.

По словам матери девочки, проволока была похожа на ту, из которой делают железные губки для мытья посуды. Женщина возмущена тем, что это оказалось в выпечке.

Если прокуратура выявит нарушения в работе предприятия, которое изготовило эту булку, будут приняты соответствующие меры.