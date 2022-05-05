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    05 мая 2022, 17:51

    Прокуратура Татарстана начала проверку ситуации с проволокой в хлебе

    Арина Бобкова

    Прокуратура Республики Татарстан начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить, как в булке хлеба оказалась проволока. Железкой чуть не подавилась маленькая девочка.

    Как сообщает inkazan.ru, родители девочки не растерялись и сумели достать проволоку из горла ребенка. В течение некоторого времени из горла шла кровь, но сейчас жизни и здоровью девочки угрозы нет.

    По словам матери девочки, проволока была похожа на ту, из которой делают железные губки для мытья посуды. Женщина возмущена тем, что это оказалось в выпечке.

    Если прокуратура выявит нарушения в работе предприятия, которое изготовило эту булку, будут приняты соответствующие меры.