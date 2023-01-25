Происшествия 25 января 2023, 19:06 Прокуратура Татарстана начала проверку по факту отравления ребенка угарным газом

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Четырехлетняя девочка отравилась угарным газом в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Дербышки. По факту отравления прокуратура Татарстана организовала проверку, сообщил сайт Inkazan.

Бригада скорой помощи приехала на вызов по улице Кленовой 24 января. С предварительным диагнозом отравления угарным газом девочку отвезли в республиканскую больницу.

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Как сообщил сайт kp.ru, в ходе проверок специалисты установят все обстоятельства произошедшего.