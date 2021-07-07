Прокуратура сообщила последние данные о количестве погибших на Кубани из-за непогоды

Жертвами стихийный бедствий в Краснодарском крае стали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Количество погибших достигло семи. Четыре человека в Туапсе, еще два человека в Горячем Ключе, и в Сочи упало дерево на автомобиль, там тоже погиб человек», — заявил «Интерфаксу» представитель ведомства.

Он добавил, что судьба еще одного человека неизвестна. Его унесло течением в Туапсинском районе.

Сильные ливни с градом и порывистым ветром обрушили на Краснодарский край 4 июля. Непогода продолжала свирепствовать и на следующий день. Обильные дожди вызвали потопы.

По последним данным регионального МЧС, от воды полностью освободились шесть населенных пунктов Туапсинского района: Джубга, Дефановка, Молдовановка, Лермонтово, Горское, Тенгинка, а также населенный пункт Архипо-Осиповка муниципального образования Геленджика. Подтопленными остаются и 52 придомовые территории и 15 домовладений.

Движение на федеральной автомобильной дороге А-147 на участке Туапсе — Джубга в поселок Лермонтово восстановлено.

Аэромобильная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю продолжает работу по откачке воды и оказанию адресной помощи населению на территории Туапсинского района.