Происшествия 23 июня 2023, 18:30 Прокуратура сообщила подробности о пожаре в квартире на севере Москвы Прокуратура Москвы: при пожаре в квартире на улице Маршала Федоренко погиб мужчина Прокуратура Москвы

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В квартире на двенадцатом этаже дома на улице Маршала Федоренко нашли тело мужчины 1964 года рождения, сообщила московская прокуратура.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Доследственную проверку взяла на контроль Тимирязевская межрайонная прокуратура.

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Ранее на юге Москвы загорелась крыша здания.