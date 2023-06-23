Происшествия

23 июня 2023, 18:30

Прокуратура сообщила подробности о пожаре в квартире на севере Москвы

Прокуратура Москвы: при пожаре в квартире на улице Маршала Федоренко погиб мужчина

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В квартире на двенадцатом этаже дома на улице Маршала Федоренко нашли тело мужчины 1964 года рождения, сообщила московская прокуратура.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Доследственную проверку взяла на контроль Тимирязевская межрайонная прокуратура.

Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы

Ранее на юге Москвы загорелась крыша здания.

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