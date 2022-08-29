Прокуратура сообщила о трех погибших в ДТП на юго-востоке Москвы

Ночью 29 августа на улице Братиславской на юго-востоке Москвы произошло крупное ДТП. Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с препятствием. Погибли три человека, сообщила прокуратура Москвы.

Авария произошла в 01:44. Водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на препятствие — судя по фото, столб. Погибли 19-летний водитель и двое пассажиров — 40-летняя женщина и 30-летний мужчина. Госпитализировали 16-летнюю девушку, которая тоже была в салоне иномарки.

Из-за удара при столкновении машину буквально смяло. Особенно сильно пострадала сторона водителя.

Источник фото: прокуратура Москвы

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в надзорном ведомстве.

В Центральном административном округе утром в понедельник произошел пожар. Спасателей вызвали на возгорание на 11-м этаже Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. К 04:42 огонь потушили.