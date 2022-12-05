Происшествия 05 декабря 2022, 12:43 Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту смерти пенсионерки от переохлаждения

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Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга займется выяснением обстоятельств дела после смерти 76-летней женщины. Она скончалась от переохлаждения, сообщили «Невские Новости» со ссылкой на прокуратуру Петроградского района.

По предварительным данным, пожилую женщину госпитализировали из собственной квартиры в субботу вечером. Медики боролись за жизнь пенсионерки, однако спасти ее не удалось — женщина умерла от переохлаждения. Отмечается, что жилищно-коммунальные условия квартиры погибшей оказались плачевными, повсюду были разбросаны бутылки от спиртного.

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Прокуратура оценит оказание социальной помощи пенсионерке, а также проверит исполнение законов со стороны уполномоченных лиц.

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