Прокуратура Ростовской области проверит информацию о застрявшей между трубами в школе девочке

Представители прокуратуры Ростовской области инициировали проверку сведений, опубликованных в местных изданиях о том, что девятилетняя ученица одной из школ Новочеркасска застряла между трубами отопления.

Как пишет rostovgazeta.ru, в местных СМИ получил огласку случай, который произошел в новочеркасской общеобразовательной школе. Ученица третьего класса, играя в коридоре учебного заведения, неудачно упала и угодила ногой в пространство между труб отопления. На место происшествия пришлось вызвать спасателей, которые и помогли школьнице освободиться.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в учебном заведении будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента. Ведомство проверит, насколько в новочеркасской школе соблюдаются требования федерального законодательства по обеспечению мер безопасности в период образовательного процесса.