Прокуратура Ростовской области организовала проверку после ДТП с участием КамАЗа | 360°

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Прокуратура Ростовской области организовала проверку после ДТП с участием КамАЗа

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Смертельное ДТП произошло на трассе Константиновск — Тацинская в Тацинском районе Ростовской области. Там столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. Прокуратура начала проверку случившегося. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Авария случилась в ночь на 9 октября. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в прицеп грузовой машины. В результате скончались 33-летний водитель, а также два пассажира — 26-летняя девушка и 32-летний мужчина. Возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

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