Прокуратура разберется в случае травмы ребенка на квесте в Санкт-Петербурге

Екатерина Дмитриева, старший помощник прокурора г. Санкт-Петербурга по связям со СМИ, сообщила «360», что началась проверка по сообщениям о получении ребенком телесных повреждений в игровой квест-комнате в Дмитровском переулке.

По ее словам, к проведению проверки привлечены сотрудники правоохранительных и контролирующих органов.

«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства при организации и проведении игровой деятельности. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — сообщила Дмитриева.

Несчастный случай произошел 23 февраля во время прохождения игрового квеста «Хоббит. Путешествие в Средиземье», организованного компанией iLocked. Шестилетний мальчик упал с высоты своего роста на кафельный пол, когда разрушилась лестничная конструкция.

Источник фото: телеканал «360»

Ирина Валерьевна, мама пострадавшего ребенка, сообщила «360», что сразу после сюжета нашего канала с ней связался следователь, который сообщил, что будет проведена следственная проверка. Недавно еще один следователь позвонил ее мужу и пригласил для дачи показаний.

Мальчику диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

«Ходим гулять три раза в день по часу по рекомендации медиков. Ближайшие полгода расписаны, сидеть можно будет только через шесть месяцев. Первые два месяца он будет учиться в первом классе дистанционно или в школе ему предоставят трибуну, чтобы стоял на уроках. Через полгода ему можно будет присаживаться по пять минут в день. Еще через месяц разрешат сидеть по часу», — рассказала Ирина Валерьевна.

Руководство компании iLocked с ней так и не связалось.