Происшествия 06 апреля 2023, 07:31 Прокуратура раскрыла подробности смертельного ДТП на Волгоградском проспекте Прокуратура Москвы: в ДТП на Волгоградском проспекте погибла пассажирка такси

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Авария на Волгоградском проспекте в Москве произошла после того, как автомобиль каршеринга выехал на встречную полосу, по которой двигалось такси. Водителей обеих машин госпитализировали, еще один человек погиб, сообщила прокуратура Москвы.

Около четырех часов утра 26-летний мужчина за рулем каршеринга выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Kia. В машинах сработали подушки безопасности, капоты обеих легковушек оказались сильно смятыми.

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«Скончалась 23-летняя пассажирка такси. Виновник аварии и 59-летний водитель такси госпитализированы», — сообщили в надзорном ведомстве.

Водителю каршеринга грозит уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Контролировать расследование поручили прокуратуре Юго-Восточного административного округа.

Авария произошла в районе путепровода Текстильщики-1, сообщил Дептранс Москвы. Дорогу освободили и восстановили движение в сторону центра.