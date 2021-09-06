Прокуратура проверит жалобы на воспитательницу детсада в Одинцове

Дополнительную прокурорскую проверку проведут по факту обращений жительницы Одинцова, которая жаловалась на противоправные действия воспитательницы по отношению к ее пятилетнему ребенку в детском саду. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Одинцовские прокуроры изучили материалы проверок, которые проводились после обращений от матери ребенка. В итоге прокуратура отменила незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Назначена дополнительная проверка.

Материалы дела направили в управление Следственного комитета по Подмосковью для выяснения всех обстоятельств и проведения всесторонней и полной проверки. Ход разбирательства находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Санкт-Петербурге сразу трех воспитательниц детского сада заподозрили в совращении малолетних. От их действий могли пострадать по меньшей мере семеро детей. Но их вина пока не доказана. Сейчас этим делом занимаются следователи.

А в Москве ранее из садика сбежали два ребенка. Детей нашли, а воспитательницей теперь занимаются правоохранительные органы.