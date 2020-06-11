Прокуратура проверит жительницу Ленобласти из-за покусанного псом ребенка

10 июня медики приехали на вызов в дом на Приморском шоссе в Сестрорецке. Мать заявила, что ее месячного ребенка покусала собственная собака. Врачи диагностировали у малыша закрытый перелом левого бедра, множественные укусы грудной клетки, рук и ног. Младенец находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за недосмотра матери. На нее составили административный протокол.