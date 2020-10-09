Прокуратура проверит вынужденную посадку самолета в Екатеринубрге

Рейс «Аэрофлота» Москва — Омск совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Причиной стал отказ обогрева датчиков. Прокуроры уже начали проверку.

Воздушное судно приземлилось в ночь на 9 октября в аэропорту Кольцово, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Уральской транспортной прокуратуры.

«На борту находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа», — уточнили в надзорном органе.

Предварительно установлено, что самолету пришлось сесть из-за отказа обогрева датчиков статистики и динамики.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав потребителей и безопасности полетов.

Несколькими днями ранее в Санкт-Петербург из-за проблем с шасси вернулся борт, вылетевший в Йошкар-Олу. Лайнер выработал топливо и благополучно приземлился в аэропорту Петербурга.