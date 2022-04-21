Прокуратура проверит тверской оборонный НИИ после пожара на безопасность

Здание оборонного НИИ в Твери пострадало от пожара, вспыхнувшего на втором этаже административного корпуса. Военная прокуратура регионального гарнизона взяла ситуацию на контроль и уже начала проверку. Об этом сообщили на сайте пресс-службы ведомства.

«Военной прокуратурой Тверского гарнизона Западного военного округа организована проверка в связи с крупным пожаром в Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери», — написали представители ведомства.

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На место уже выехал военный прокурор региона. Он будет координировать действия аварийно-спасательных служб, а также соберет первоначальную информацию о случившемся.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что в результате пожара двое сотрудников погибли на месте. Также известно о 20 пострадавших. Их судьба пока неизвестна.

Прокуратура намерена установить причины, которые привели к возгоранию. Также ведомство привлечет к ответственности виновных. Во время проверки прокуратура оценит пожарную безопасность здания и соблюдение соответствующих правил.