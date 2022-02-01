Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детском саду Ставрополя

В Сети появились публикации о том, что в одном из детских садов на Ставрополье воспитатель сказала детям оплевать ребенка. Прокуратура Ставропольского края начала проверку.

В сообщении пресс-службы ведомства указано, что случай произошел в 2017 году в одном из детских садов Ставрополя.

«Воспитатель позволила неправомерные действия в отношении ребенка. Согласно публикациям, со слов матери ребенка, воспитатель поставила малолетнего в центр круга и сказала детям оплевать его», — сказано в сообщении пресс-службы.

Сейчас прокуратурой проводится проверка, по ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

«Кроме того, надзорным ведомством взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой СУСК РФ по Ставропольскому краю в связи с ненадлежащим оказанием услуг в детском дошкольном учреждении», — сказано в сообщении.

В детском саду № 25 в Иркутской области один из шестилетних детей подговорил троих своих друзей сбегать в соседний магазин за конфетами. На «побег» компания решилась, пока воспитательница помогала другим детям раздеться после прогулки. Ребят нашли в торговом центре и вернули обратно в детский сад.