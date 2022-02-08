Прокуратура проверит сообщения об изнасиловании школьницы в больнице Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти разбираются в ситуации с изнасилованием несовершеннолетней в одной из больниц региона. Такое заявление сделали в пресс-службе областного ведомства.

По данным местных СМИ, охранник Тихвинской межрайонной больницы Ленобласти дал 16-летней пациентке наркотик. После этого мужчина изнасиловал ее в подсобке лечебного учреждения. Сейчас подозреваемый в преступлении задержан.

«Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в ГБУЗ ЛО „Тихвинская МБ“», — сказано в сообщении.

В конце января 2022 года полиция Кемерова задержала мужчину, обвиненного в изнасиловании школьницы в Забайкальском крае в 1999 году. Долгое время он находился в уголовном розыске. В январе полиция получила сообщение, что подозреваемый в преступлении находится на борту самолета, прибывшего из Средней Азии. В конечном итоге его задержали прямо в аэропорту.