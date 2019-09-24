  • Прокуратура проверит соблюдение законодательства после пожара на плавбазе «Петр Житников»

    24 сентября 2019, 05:16

    Александра Ломейко

    После пожара на плавбазе «Петр Житников», которая загорелась недалеко от острова Итуруп, будет проведена прокурорская проверка. На судне находились 419 человек, их уже эвакуировали.
    Прокуратура проверит соблюдение законодательства после пожара на плавбазе «Петр Житников»

    Приморские и сахалинские транспортные прокуроры начали проверять, насколько исполнялось законодательство о безопасности мореплавания и при проведении спасательной операции после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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    Вместе с сотрудниками ведомства работают специалисты Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора.

    «К спасательной операции привлечены находящиеся поблизости от места происшествия морские суда. В настоящее время эвакуация завершена, погибших и пострадавших нет», — заключили в прокуратуре.

    Как уточнили в ГУ МЧС по Сахалинской области, на плавбазу «Всеволод Сибирцев» доставили двумя рыболовными судами 363 человека из 419 находившихся на борту.

    На судне в качестве аварийной команды остались 56 человек. Они займутся охлаждением переборок и будут обеспечивать живучесть судна.

    Плавбаза «Петр Житников», приписанная к порту Владивосток, загорелась в ночь на 24 сентября. На принадлежащем ООО «Дальморепродукт» рыбоперерабатывающем корабле произошло возгорание тары в консервном цехе. Пожар был локализован силами экипажа.