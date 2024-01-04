Происшествия 04 января 2024, 12:12 Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров «Уральскими авиалиниями» Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Москвы на Шри-Ланку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки вылета рейса «Уральских авиалиний» из Москвы на Шри-Ланку. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Вылет рейса WZ3077 из аэропорта Жуковский по маршруту Москва — Хамбантота задержали. Всего на самолет зарегистрировали 413 пассажиров, причины задержки пока неизвестны.

Реклама

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте начала проверку по этому факту», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что авиакомпания обеспечила пассажиров размещением в гостинице, питанием и напитками.

На борту самолета сообщением Москва — Минеральные Воды произошла драка между пассажиром и бортпроводником. Мужчина попросил продать ему коньяк, но получил отказ и набросился на оппонента с кулаками.