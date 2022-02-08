Прокуратура проверит ситуацию с ЧП в аварийном доме в Оренбургской области

В Оренбургской области сотрудники прокуратуры проверят ситуацию, когда из аварийного дома из-за его состояния пришлось срочно эвакуировать жильцов.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, речь идет об исполнении законодательства о ЖКХ.

Жителей дома в селе Шарлык пришлось срочно эвакуировать в связи с частичным разрушением здания, которое не выдержало скопившихся на крыше осадков и начало сыпаться.

Дом оцеплен, там отключены вода, электричество и газ. Жителей временно приютили родственники.

Надзорное ведомство проверит, есть ли в произошедшем вина служб, ответственных за содержание дома.