08 февраля 2022, 17:15
Прокуратура проверит ситуацию с ЧП в аварийном доме в Оренбургской области
В Оренбургской области сотрудники прокуратуры проверят ситуацию, когда из аварийного дома из-за его состояния пришлось срочно эвакуировать жильцов.
Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, речь идет об исполнении законодательства о ЖКХ.
Жителей дома в селе Шарлык пришлось срочно эвакуировать в связи с частичным разрушением здания, которое не выдержало скопившихся на крыше осадков и начало сыпаться.
Дом оцеплен, там отключены вода, электричество и газ. Жителей временно приютили родственники.
Надзорное ведомство проверит, есть ли в произошедшем вина служб, ответственных за содержание дома.