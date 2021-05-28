Прокуратура проверит парк аттракционов в Петербурге после сообщений о сломавшем позвоночник подростке

Проверку парка аттракционов начала прокуратура Санкт-Петербурга после сообщений о травмировании 12-летнего мальчика. Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудники оценят техническое состояние аттракционов, а также соблюдение требований безопасности.

Издание 78.ru со ссылкой на источник уточнило, что речь идет о парке развлечений «Диво остров». В минувшее воскресенье туда приехал школьник, чтобы отметить день рождения. После катания на американских горках ребенку стало плохо.

Медики поставили диагноз: компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. В данный момент школьник находится в больнице. Все обстоятельства происшествия еще выясняются.

В пресс-службе парка заявили, что сообщений о травмировании посетителей не зафиксировали. Родители пострадавшего мальчика к ним не обращались.