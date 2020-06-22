Прокуратура проверит обстоятельства утечки топлива в Якутии
В село уже вылетел природоохранный прокурор Якутии, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Прокуратура Среднеколымского района организовала проверку по факту утечки <…> топлива из цистерны дизельной электростанции АО „Сахаэнерго“», — отмечено в публикации.
Специалистам предстоит оценить, соблюдалось ли законодательство об охране окружающей среды, была ли обеспечена безопасность объекта электроэнергетики и насколько законными являются действия должностных лиц.
Прокуратура примет соответствующие меры по результатам проверки.
Топливо вытекло из поврежденной емкости объемом в 160 тонн накануне. Его начали перекачивать в другие резервуары.
По информации Минэнерго, уточнило РИА «Новости», ситуация никак не сказалась на электроснабжении потребителей. Ее контролируют в федеральном штабе ведомства.