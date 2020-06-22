    22 июня 2020, 06:56

    Прокуратура проверит обстоятельства утечки топлива в Якутии

    Александра Ломейко

    Дизельное топливо разлилось на электростанции в якутском селе Аргахтах. Оно вытекло из поврежденной емкости. Прокуратура проведет проверку по факту случившегося.
    Прокуратура проверит обстоятельства утечки топлива в Якутии

    В село уже вылетел природоохранный прокурор Якутии, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

    «Прокуратура Среднеколымского района организовала проверку по факту утечки <…> топлива из цистерны дизельной электростанции АО „Сахаэнерго“», — отмечено в публикации.

    Специалистам предстоит оценить, соблюдалось ли законодательство об охране окружающей среды, была ли обеспечена безопасность объекта электроэнергетики и насколько законными являются действия должностных лиц.

    Прокуратура примет соответствующие меры по результатам проверки.

    Прокуратура проверит обстоятельства утечки топлива в Якутии | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

    Топливо вытекло из поврежденной емкости объемом в 160 тонн накануне. Его начали перекачивать в другие резервуары.

    По информации Минэнерго, уточнило РИА «Новости», ситуация никак не сказалась на электроснабжении потребителей. Ее контролируют в федеральном штабе ведомства.