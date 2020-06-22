Прокуратура проверит обстоятельства утечки топлива в Якутии

Дизельное топливо разлилось на электростанции в якутском селе Аргахтах. Оно вытекло из поврежденной емкости. Прокуратура проведет проверку по факту случившегося.

В село уже вылетел природоохранный прокурор Якутии, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура Среднеколымского района организовала проверку по факту утечки <…> топлива из цистерны дизельной электростанции АО „Сахаэнерго“», — отмечено в публикации.

Специалистам предстоит оценить, соблюдалось ли законодательство об охране окружающей среды, была ли обеспечена безопасность объекта электроэнергетики и насколько законными являются действия должностных лиц.

Прокуратура примет соответствующие меры по результатам проверки.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

Топливо вытекло из поврежденной емкости объемом в 160 тонн накануне. Его начали перекачивать в другие резервуары.

По информации Минэнерго, уточнило РИА «Новости», ситуация никак не сказалась на электроснабжении потребителей. Ее контролируют в федеральном штабе ведомства.