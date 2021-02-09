Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна в Оренбургской области

Прокуратура Оренбургской области начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна второго этажа жилого дома.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на информацию областной прокуратуры, ЧП произошло днем 7 февраля в Орске в квартире, где проживает многодетная семья. У малыша еще есть брат и сестра.

Как выяснила полиция, в момент ЧП матери дома не было. О случившемся правоохранителям сообщили соседи.

Сейчас проверяют, в каких условиях живут и воспитываются дети. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики, поскольку мать ранее уже привлекали к административной ответственности. А в декабре 2019 года детей пришлось изымать из семьи и помещать в специализированное учреждение.

Решение, что делать с нерадивой матерью и детьми, примут по итогам проверки.