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    14 января 2021, 21:23

    Прокуратура проверит обстоятельства отравления школьника из Балашихи

    Анастасия Кукова, Иван Степанов

    Учащийся школы № 23 в Балашихе, которого сегодня госпитализировали с отравлением после того, как он в школе на глазах у одноклассников выпил неизвестную жидкость, сейчас вышел из комы, его состояние заметно улучшилось.
    Прокуратура проверит обстоятельства отравления школьника из Балашихи

    Об этом «360» сообщил источник.

    «Он вышел из комы, сейчас его переводят в детское отделение. Причины отравления неизвестны», — сообщил он.

    По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьевой, ведомство организовало проверку.

    «По предварительным данным сегодня учащийся был госпитализирован из школы с признаками отравления. Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль», — сообщила Григорьева.

    После того, как прокуратура установит причины и условия произошедшего, она даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

    Ранее стало известно, что 15-летний школьник из Балашихи выпил неизвестную жидкость, которая была в бутылке из-под хлоргексидина. Мальчик был госпитализирован, он впал в кому. Эксперты проведут токсикологическое исследования, чтобы установить состав жидкости.