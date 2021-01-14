Прокуратура проверит обстоятельства отравления школьника из Балашихи

Учащийся школы № 23 в Балашихе, которого сегодня госпитализировали с отравлением после того, как он в школе на глазах у одноклассников выпил неизвестную жидкость, сейчас вышел из комы, его состояние заметно улучшилось.

Об этом «360» сообщил источник.

«Он вышел из комы, сейчас его переводят в детское отделение. Причины отравления неизвестны», — сообщил он.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьевой, ведомство организовало проверку.

«По предварительным данным сегодня учащийся был госпитализирован из школы с признаками отравления. Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль», — сообщила Григорьева.

После того, как прокуратура установит причины и условия произошедшего, она даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что 15-летний школьник из Балашихи выпил неизвестную жидкость, которая была в бутылке из-под хлоргексидина. Мальчик был госпитализирован, он впал в кому. Эксперты проведут токсикологическое исследования, чтобы установить состав жидкости.