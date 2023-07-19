Происшествия 19 июля 2023, 03:26 Прокуратура проверит обстоятельства гибели ребенка на водном аттракционе под Смоленском Прокуратура Смоленской области

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Прокуратура организовала проверку по факту гибели пятилетнего ребенка на водном аттракционе в деревне Лебедки Смоленской области. По результатам мероприятия будут приняты все необходимые меры реагирования, сказано в Telegram-канале областного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасного пребывания на водных объектах», — уточнили в прокуратуре региона.

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Работники надзорного ведомства выехали на место происшествия вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и Ростехнадзора. По факту случившегося заведено и расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Оно также находится на личном контроле у прокурора области.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка во время купания на батутах в Смоленской области. Мальчик находился в сопровождении своего отца.