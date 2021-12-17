Прокуратура проверит информацию об обрушении лифта в БЦ «Москва-Сити»

Московская прокуратура занялась данными о частичном обрушении лифта в одной из башен комплекса «Федерация» в бизнес-центре «Москва-Сити». Надзорное ведомство установит все обстоятельства и, в частности, организует проверки компании по обслуживанию лифтов, передал ТАСС.

Ранее СМИ написали, что лифт сорвался на 27-м этаже и вместе с единственным пассажиром полетел до 14-го этажа, где резко затормозил. Мужчина внутри получил ушиб поясницы. Утверждалось, что полиция ведет доследственную проверку.

При этом в МЧС по Москве «360» сообщили, что вызовов в бизнес-центр не было.

Несколькими днями ранее в это ведомство уже поступал вызов на одну из башен «Москва-Сити». Туда отправили большое количество машин. Собеседник «360» тогда отметил, что вызов поступил из «Новотеля» по адресу: Пресненская набережная, 2. Внешних признаков горения башен делового центра «Москва-Сити» нет, однако по вызову направили много сил МЧС.