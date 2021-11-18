18 ноября 2021, 14:34
Прокуратура проверит аварию с грузовым поездом в Ленинградской области
Прокуратура начала проверку после схода с путей грузового состава в Ленинградской области
Прокуратура инициировала проверку после схода с путей грузового поезда, перевозившего аммиачную селитру, в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщило ИА Nation News.
Три грузовых вагона из середины состава сошли с рельсов на перегоне Гатчина — Лужская в районе железнодорожной станции Волосово. Пострадавших нет, разлива опасного вещества не произошло. Специалисты выясняют причины аварии.