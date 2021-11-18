Прокуратура проверит аварию с грузовым поездом в Ленинградской области

Прокуратура инициировала проверку после схода с путей грузового поезда, перевозившего аммиачную селитру, в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

Три грузовых вагона из середины состава сошли с рельсов на перегоне Гатчина — Лужская в районе железнодорожной станции Волосово. Пострадавших нет, разлива опасного вещества не произошло. Специалисты выясняют причины аварии.