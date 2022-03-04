04 марта 2022, 13:09
Прокуратура проведет проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в Подмосковье
Прокуратура Московской области проведет проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Шаховская, сообщило ведомство на Telegram-канале.
Следствие установит обстоятельства и причины произошедшего, дав оценку исполнению требований федерального законодательства и соблюдение прав жильцов дома. Проведение проверки поручено прокуратуре Шаховского района.
Сообщение о пожаре в поселке Шаховская поступило в 11:55 по Москве. Пожарные установили, что возгорание произошло на кровле дома.
Всего эвакуированы 20 человек, в пожаре никто не пострадал.