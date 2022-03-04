Прокуратура проведет проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в Подмосковье

Прокуратура Московской области проведет проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Шаховская, сообщило ведомство на Telegram-канале.

Следствие установит обстоятельства и причины произошедшего, дав оценку исполнению требований федерального законодательства и соблюдение прав жильцов дома. Проведение проверки поручено прокуратуре Шаховского района.

Сообщение о пожаре в поселке Шаховская поступило в 11:55 по Москве. Пожарные установили, что возгорание произошло на кровле дома.

Всего эвакуированы 20 человек, в пожаре никто не пострадал.