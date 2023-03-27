Эксклюзив 27 марта 2023, 18:41 Прокуратура проведет проверку по факту пожара в шестиэтажке в центре Москвы Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в Шмитовском проезде в Москве РИА «Новости»

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Пресненская межрайонная прокуратура координирует работу полиции и экстренных служб на месте пожара в Шмитовском проезде в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установление обстоятельств и причин возгорания на контроле в прокуратуре», — уточнили в прокуратуре.

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Пожар произошел днем в понедельник в квартире, расположенной на четвертом этаже жилого дома.

По данным источника «360», огонь распространился на перекрытия между четвертым и пятым этажами. В целях безопасности экстренные службы перекрыли в подъезде газ.

К бригаде скорой за помощью обратились два жильца дома, одного доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», в доме, где произошел пожар, делали капремонт. В понедельник электрики меняли проводку и отключили электричество.

Всего из горящей шестиэтажки спасли четырех человек. Возгорание ликвидировали. По данным источника, жителей с четвертого по шестой этаж расселят.