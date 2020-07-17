Прокуратура проконтролирует ситуацию с подтопленными дачами в Можайске

Прокуратура теперь проконтролирует соблюдение прав жителей городского округа Можайск, чьи дома находятся в зоне подтопления. Об этом «360» рассказал Можайский городской прокурор Московской области Иван Денисов.

Он посетил дачное товарищество «Мечтаево», в котором накануне затопило несколько земельных участков.

«Во исполнение поручения прокурора Московской области Сергея Забатурина Можайская городская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чьи дома и участки попали в зону подтопления. Также прокуратура контролирует устранение нарушений, вызванных последствиями подтопления», — заявил Денисов.

Из-за сильных дождей в Подмосковье некоторые участки в Можайском округе оказались подтоплены. Губернатор Подмосковья заявил, что в Можайском водохранилище будут сбрасывать воду, чтобы избежать потопа.