Происшествия 03 августа 2023, 21:15 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с бензовозом в Ступине Прокуратура Московской области

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Ступинская городская прокуратура взяла на контроль расследование причин ДТП с участием нескольких автомобилей, которое произошло на трассе М-4 «Дон». В результате пострадали двое взрослых и ребенок, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, на 73 километре трассы М-4 «Дон» водитель автомобиля Renault Premium столкнулся с грузовиком. От удара обе машины врезались в отбойный брус и рухнули с моста.

В момент удара одна из запчастей отлетела и попала в лобовое стекло автомобиля MAN, в котором находился 11-летний ребенок. Медики госпитализировали двух водителей, а несовершеннолетнему пассажиру помощь оказали на месте.

Прокуратура Московской области

«По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, которое находится на контроле городской прокуратуры», — отметили в ведомстве.

Видео с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы дорожной аварии. Судя по кадрам, у одной из фур серьезно пострадала кабина