Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела из-за применения силы полицейскими к несовершеннолетней

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга признала законным постановление о возбуждении уголовного дела из-за применения к несовершеннолетней физической силы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Калининского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — сообщили представители прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции необоснованно применили силу к подростку, усаживая его в служебный автомобиль для доставки в отделение без родителей.

Сейчас расследование находится на контроле в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга. Проводятся следственные действия.

Девочку задержали 19 ноября в Калининском районе Санкт-Петербурга во время того, как она переходила Гражданский проспект. Видео задержания попало в интернет, после чего было возбуждено уголовное дело.

По версии полицейских, потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте и отказалась предъявить документы, из-за чего ее решили доставить в отделение, но она стала сопротивляться. Позже на место происшествия подъехал отец, и они вместе проследовали в отдел полиции, в котором выяснилось, что девушка несовершеннолетняя.

Мать подростка пожаловалась на произошедшее СМИ, уверяя, что девочку довели до истерики и нанесли ей побои. Она и написала заявление в прокуратуру. Случаем заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.