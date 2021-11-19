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    19 ноября 2021, 12:55

    Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела из-за применения силы полицейскими к несовершеннолетней

    Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела из-за применения силы полицейскими к несовершеннолетней

    Екатерина Боснак, Иван Степанов

    Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга признала законным постановление о возбуждении уголовного дела из-за применения к несовершеннолетней физической силы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

    Фото: скриншот из видео в социальных сетях

    «Прокуратура Калининского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“)», — сообщили представители прокуратуры.

    В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции необоснованно применили силу к подростку, усаживая его в служебный автомобиль для доставки в отделение без родителей.

    Сейчас расследование находится на контроле в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга. Проводятся следственные действия.

    Девочку задержали 19 ноября в Калининском районе Санкт-Петербурга во время того, как она переходила Гражданский проспект. Видео задержания попало в интернет, после чего было возбуждено уголовное дело.

    По версии полицейских, потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте и отказалась предъявить документы, из-за чего ее решили доставить в отделение, но она стала сопротивляться. Позже на место происшествия подъехал отец, и они вместе проследовали в отдел полиции, в котором выяснилось, что девушка несовершеннолетняя.

    Мать подростка пожаловалась на произошедшее СМИ, уверяя, что девочку довели до истерики и нанесли ей побои. Она и написала заявление в прокуратуру. Случаем заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.